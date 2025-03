SÃ©curitÃ© routiÃ¨re : Lâ€™Observatoire met en garde contre les risques durant les vacances

Sécurité routière : L’Observatoire met en garde contre les risques durant les vacances

À l’occasion des vacances scolaires et universitaires, qui coïncident cette année avec le mois de Ramadan et les préparatifs de l’Aïd al-Fitr, l’Observatoire National de la Sécurité Routière appelle les usagers de la route à redoubler de prudence. L’intensification du trafic routier, notamment en période de pointe, augmente les risques d’accidents, nécessitant une vigilance accrue de la part des conducteurs.

Dans un communiqué publié dimanche, l’Observatoire recommande de planifier les trajets à l’avance, en tenant compte des conditions météorologiques et de l’état du trafic. Il conseille également aux conducteurs d’éviter de prendre la route en cas de brouillard épais ou de fortes pluies et de s’informer régulièrement via les bulletins de circulation.

Avant tout déplacement, il est recommandé d’inspecter son véhicule, en vérifiant l’état des pneus, les niveaux de carburant et d’huile, et de s’assurer que tous les passagers portent leur ceinture de sécurité. L’Observatoire rappelle aussi l’importance d’éviter toute distraction au volant, en particulier l’utilisation du téléphone portable, et de respecter les limitations de vitesse et la signalisation routière.

Par ailleurs, il est essentiel de respecter les distances de sécurité, d’éviter les dépassements dangereux et de ne pas obstruer la visibilité avec des bagages mal disposés. Enfin, l’Observatoire insiste sur la nécessité de bien se reposer avant de longs trajets et de faire une pause toutes les quatre heures et demie pour éviter la fatigue et réduire les risques d’accident.

Gnetnews