Seïf Eddine Makhlouf harcelé en prison: L’administration pénitentiaire nie les faits

Des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux indiquent que le député Seïf Eddine Makhlouf serait victime de harcèlement sexuel et de persécution au sein de la prison d’El Mornaguia où il est détenu.

Ces rumeurs ont poussé le comité général des prisons et de la rééducation a nier ces faits et affirmant qu’aucune plainte n’a été déposée dans ce sens au sein de la direction de l’établissement pénitentiaire.

Le comité a précisé que Makhlouf réside dans une cellule ordinaire bénéficiant du même traitement que les autres détenus.

Par ailleurs, le comité a tenu à souligner que le député d’El Karama avait reçu la visite du juge de l’exécution des peines du Tribunal de première instance de la Manouba le 22 septembre dernier. Il a également reçu la visite de membres de l’Instance nationale de prévention de la torture à quatre reprises, dont la dernière date du 20 octobre et plus récemment il a reçu le bâtonnier et une délégation de huit avocats et que de ce fait il avait suspendu la grève de la faim entamée depuis le 14 octobre dernier.

Gnetnews