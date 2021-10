Sellimi tacle Kebaier : « Il faut convoquer Ben Chrifeya »

Le chroniqueur de l’émission Sport+ sur les onde d’IFM a été très critique envers les choix du sélectionneur Mondher Kebaier et particulièrement la convocation de Farouk Ben Mostapha.

Samir Sellimi a déclaré : « C’est un choix incomprehensible. Le joueur ne participe pas aux matchs officiels de l’ES Tunis depuis plus de trois semaines. Son concurrent Moez Ben Chrifeya traverse une excellente période avec les Sang et or et c’est lui qui devait être convoqué ».

Rappelons que la Tunisie affrontera la Mauritanie ce jeudi à Rades dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

