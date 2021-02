« Seniatna », « My Healthy Box », « Founa Shop »…les Tunisiens conquis par ces enseignes qui prospèrent en ligne

Dans ce contexte pandémique, en Tunisie et dans le monde entier, l’achat sur le web est en train de remplacer les virées shopping dans les boutiques et magasins. S’ils se fournissent sur le web, les cyberacheteurs poursuivent deux objectifs : d’une part gagner du temps, et d’autre part faire de bonnes affaires, en étant devant leurs écrans…

D’après Neil Boussoffara, propriétaire de l’enseigne Tunisienne « Seniatna » (notre ferme) qui vend des produits alimentaires en ligne, « ce phénomène a commencé depuis le confinement général décrété en mars dernier ».

« Seniatna », cette plateforme en ligne proposant des produits alimentaires Bio de qualité supérieure, et des produits de terroir venant de tous les gouvernorats de la Tunisie, a trouvé un grand succès ces dernières années, et avec l’apparition de la pandémie également.

« Depuis l’apparition du Covid-19, les Tunisiens font de plus en plus attention à leur alimentation, vu que c’est le moyen le plus efficace pour renforcer leur système immunitaire. L’achat en ligne de nos produits a explosé durant le confinement. Avec la réouverture des magasins, cette affluence a baissé, mais il reste tout de même des cyberacheteurs, qui préfèrent passer leur commandes virtuellement, sans avoir à se rendre en boutique », nous indique le propriétaire de l’enseigne.

En parlant du concept de « Seniatna », Neil Boussoffara a souligné que son projet lancé il y a deux ans, vise la vente virtuelle ou physique des légumes, fruits, féculents, épices, miels, confitures, céréales, œufs de ferme, viandes séchées et poissons marinés…Son objectif consiste également à aider les petits producteurs et artisanes des régions, n’ayant pas de réseaux de commercialisation, à garder un revenu stable durant cette crise sanitaire et économique.

« C’est ce que nous tentons d’ancrer dans les habitudes des Tunisiens, le fait d’opter pour un mode de consommation responsable qui aide les producteurs locaux, au lieu de dépenser dans les grandes distributions, et cela tout en privilégiant une alimentation saine, des réseaux modernes de commercialisation, qui leur garantissent une plus large visibilité », a souligné le propriétaire de Seniatna.

Une autre enseigne en ligne est en train de gagner du terrain, c’est « My Healthy Box », qui propose des paniers de nourriture saine, composés d’aliments et de produits choisis soigneusement par le propriétaire de la marque, Raed Oueslati.

Ce jeune entrepreneur de 29 ans, ingénieur Supply Chain, a choisi de se différencier des autres enseignes d’agroalimentaire en ligne, par la vente des packs d’aliments sains, appelés « Fresh box » composés de 22 produits diversifiés (de 4 à 6 kilogrammes de légumes et de 6 à 10 kg de légumes), dont le choix s’inspire du régime alimentaire souhaité par le client.

En nous parlant de son concept, Raed Oueslati nous a expliqué que « My Healthy Box » propose des paniers spéciaux pour les diabétiques, d’autres pour l’amincissement. Nous proposons aussi des packs pour les sportifs, Fitness Box et Equilibrium, dont le choix des aliments doit répondre aux besoins nutritionnels d’athlètes, c’est-à-dire riches en protéines, lipides et minimalistes en glucide. Chaque panier est étudié, selon les besoins en calorie des acheteurs », nous a précisé le propriétaire de « My Healthy Box ».

Ce jeune entrepreneur nous a confirmé également qu’une très grande partie des Tunisiens s’est mis au « Healthy Food », dans le but d’améliorer leurs habitudes alimentaires…

« Le concept vise aussi à lutter contre les préjugés qui disent que manger sain consiste à se priver des petits plaisirs de temps en temps. Pour ce fait nous intégrons dans la composition de nos paniers, parmi les fruits et les légumes des produits exotiques, comme l’avocat, le brocoli, patates douces, granola, graines, fruits secs séchés…Notre prochain objectif serait de proposer une liste de recettes faisables avec les aliments de chaque pack », nous a dévoilé Raed Oueslati.

D’autre part, le Coronavirus a intensifié la concurrence de l’e-commerce alimentaire dans le secteur de la grande distribution. C’est le cas du « Magasin général » (MG) qui a trouvé un autre moyen de vente virtuelle, sur Founa Shop (www.founa.com), un supermarché en ligne regroupant plusieurs enseignes, d’alimentation, beauté, épicerie fine, vêtements, animalerie, hygiène, entretien, jardinage, bricolage, librairie, papeterie…

Le principe est très simple, il suffit de créer son compte en ligne via le site web. Une fois le client a fait sa sélection des produits, il peut récupérer ses courses au drive de son supermarché MG de proximité, ou bien bénéficier d’une livraison à domicile à la date et l’heure de son choix.

Parmi les services offerts par Founashop, il y a FounaClean, un service de pressing, qui offre aux clients de récupérer leurs vêtements à domicile, de les laver et de les leur livrer dans les plus brefs délais. « Si faire des courses peut s’avérer être une tâche ardue, facilitez-vous la vie en économisant du temps et de l’énergie ! ». C’est le slogan de la marque qui résume son activité.

En effet, avec l’apparition de la pandémie, ce site a enregistré un pic d’activités. Selon une de ses fidèles clientes, « les Tunisiens étaient nombreux à commander sur ce site et la pression y était tellement forte, qu’à un certain moment les commandes en ligne y étaient suspendues à cause d’un problème d’approvisionnement ».

A la manière d’un hypermarché physique, Founa Shop propose également à ses clients les plus fidèles des cartes de fidélité. Ceux qui ont cumulé le plus de points, bénéficient des packs de paiement avantageux (Silver, Gold, et Platinium). Tout dépend de vos dépenses, le site www.founa.com offre aux privilégiés des livraisons gratuites ou express, un paiement à la livraison, des accès exclusifs ou prioritaires aux produits frais et Bio…

En effet, les nouveaux types de services en ligne ne cessent de s’adapter avec les nouveaux comportements des consommateurs. Comme ce service très sollicité par les internautes, baptisé « Allo de l’eau ». Il s’agit d’une jeune entreprise active dans la distribution et la livraison express de l’eau et des boissons gazeuses à domicile pour (les particuliers) et de porte à porte pour(les entreprises).

L’achat se fait en gros (minimum 10 packs de boisson) avec les tarifs habituels, du marché. Une bonne affaire, qui a satisfait nombreux clients, ayant laissé des commentaires positifs sur la page Facebook de la marque.

Le principe d’achat est simple, une fois le client passe la commande sur la page Facebook « Allo de l’eau », il reçoit la confirmation, la date et l’heure de la livraison. L’avantage avec ce service, c’est qu’une famille ou une entreprise peut satisfaire ses besoins en eaux, sans avoir à se déplacer dans les magasins, ou encore à soulever les poids des packs. Le livreur s’occupe aussi de les déposer dans n’importe quel étage de l’immeuble ou de la maison. Il s’agit d’un service qui pourrait intéresser notamment les plus âgés, les personnes à mobilité réduite, ou encore ceux qui souhaitent éviter les va-et-vient au supermarché.

L’engouement des cyberacheteurs Tunisiens s’est aussi porté sur les produits parapharmaceutiques et compléments alimentaires, qui se vendent en ligne sur des sites certifiés comme www.parashop.tn et www.pharmashop.tn.

Ces plateformes affichent des prix concurrentiels et des promotions attrayantes sur des produits de luxe, qui ne laissent pas indifférent.

Emna Bhira