SergueÃ¯ Lavrov accuse lâ€™occident de prÃ©parer de nouvelles guerres dans le monde, pour prÃ©server son hÃ©gÃ©monie

Sergueï Lavrov accuse l’occident de préparer de nouvelles guerres dans le monde, pour préserver son hégémonie

Le ministre des Affaires étrangères russe, Serguei Lavrov, a affirmé que l’Occident s’apprête à un nouveau round de guerres à travers le monde, dans une tentative de préserver son hégémonie, ce qui ralentira l’avènement d’un nouvel ordre mondial, mais ne l’empêchera pas.

Intervenu à une conférence de presse aux Nations-Unies, au sujet de la formation d’un monde multipolaire, Lavrov a indiqué que « les préparatifs sont en cours pour un nouveau round de la guerre pour dominer le monde, ou plutôt de guerres, dans une tentative de préserver l’hégémonie sur le monde ».

Cité par l’agence de presse russe, Novosti, Lavrov a considéré que « les efforts de l’Occident ne feront que ralentir l’avènement d’un nouvel ordre mondial, sans l’empêcher ».

« Un monde multipolaire se dessine, d’une manière objective », a-t-il estimé, signalant qu’il ignore la forme qu’il prendra, en définitive.

Le chef de la diplomatie russe a suggéré la formation d’un G 20 moderne, rassemblant les dirigeants du monde multipolaire, appelant « à combler le déficit, clair et profond, en termes de représentativité des pays de l’Asie, et l’Afrique et de l’Amérique Latine ».

Lavrov a encore, déclaré, que le président américain, Joe Biden, et l’Occident étaient en train de parler de 3ème guerre mondiale, quand la Russie gardait le silence. » J’espère que ceux qui font ces déclarations, garderont toutes leurs facultés mentales, et feront montre de responsabilité », a-t-il souligné.

