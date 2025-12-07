Serie A-J15 : La Roma battue par Cagliari

À l’occasion de la 14e journée de Serie A, Cagliari a réalisé l’exploit de s’imposer 1-0 face à l’AS Roma à l’Unipol Domus. Dans un match marqué par une forte intensité défensive des Sardes, les Romains, pourtant favoris et en lutte pour le podium, n’ont jamais réussi à trouver la faille.

Ce résultat permet à Cagliari de s’éloigner de la zone rouge et d’insuffler une nouvelle dynamique à sa saison, tandis que la Roma enregistre un coup d’arrêt préoccupant après sa récente défaite contre Naples, perdant ainsi de précieux points dans la course au titre.