Ligue 1 : Le classement après les matchs de mercredi
13-05-2026
Voici le classement général de la Ligue 1 après les rencontres de la 30ème journée disputées ce mercredi :
1- Club Africain 65pts (29j)
2- Espérance de Tunis 60pts (29j)
3- Club Sportif Sfaxien 59pts (29j)
4- Stade Tunisien 48pts (30j)
5- US Monastirienne 42pts (29j)
6- Etoile du Sahel 41pts (29j)
7- Espérance de Zarzis 41pts (30j)
8- ES Métlaoui 39pts (29j)
9- JS Omrane 36pts (30j)
10- US Ben Guerdane 35pts (29j)
11- AS Marsa 35pts (30j)
12- CA Bizertin 33pts (30j)
13- Olympique de Béja 31pts (29j)
14- JS Kairouanaise 30pts (29j)
15- AS Soliman 27pts (29j)
16- AS Gabés 18pts (30j)