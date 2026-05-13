Ligue 1 : Le classement après les matchs de mercredi

Voici le classement général de la Ligue 1 après les rencontres de la 30ème journée disputées ce mercredi :

1- Club Africain 65pts (29j)

2- Espérance de Tunis 60pts (29j)

3- Club Sportif Sfaxien 59pts (29j)

4- Stade Tunisien 48pts (30j)

5- US Monastirienne 42pts (29j)

6- Etoile du Sahel 41pts (29j)

7- Espérance de Zarzis 41pts (30j)

8- ES Métlaoui 39pts (29j)

9- JS Omrane 36pts (30j)

10- US Ben Guerdane 35pts (29j)

11- AS Marsa 35pts (30j)

12- CA Bizertin 33pts (30j)

13- Olympique de Béja 31pts (29j)

14- JS Kairouanaise 30pts (29j)

15- AS Soliman 27pts (29j)

16- AS Gabés 18pts (30j)