Ligue 1 : Le classement après les matchs de mercredi

13-05-2026

Voici le classement général de la Ligue 1 après les rencontres de la 30ème journée disputées ce mercredi :

1- Club Africain 65pts (29j)

2- Espérance de Tunis 60pts (29j)

3- Club Sportif Sfaxien 59pts (29j)

4- Stade Tunisien 48pts (30j)

5- US Monastirienne 42pts (29j)

6- Etoile du Sahel 41pts (29j)

7- Espérance de Zarzis 41pts (30j)

8- ES Métlaoui 39pts (29j)

9- JS Omrane 36pts (30j)

10- US Ben Guerdane 35pts (29j)

11- AS Marsa 35pts (30j)

12- CA Bizertin 33pts (30j)

13- Olympique de Béja 31pts (29j)

14- JS Kairouanaise 30pts (29j)

15- AS Soliman 27pts (29j)

16- AS Gabés 18pts (30j)

Fil d'actualités

Italie : Doublé pour l’Inter Milan

13-05-2026

France-L1 : Le PSG sacré champion pour la quatorzième fois

13-05-2026

CM 2026 : Lamouchi dévoilera la liste ce vendredi

13-05-2026

Ligue 1 : Le classement après les matchs de mercredi

13-05-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

Italie : Doublé pour l’Inter Milan

13-05-2026

France-L1 : Le PSG sacré champion pour la quatorzième fois

13-05-2026

CM 2026 : Lamouchi dévoilera la liste ce vendredi

13-05-2026

Ligue 1 : Le classement après les matchs de mercredi

13-05-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025