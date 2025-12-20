Serie A-J16 : La Juventus domine la Roma

20-12-2025

Lors de la 16e journée de Serie A disputée ce samedi 20 décembre 2025 à l’Allianz Stadium, la Juventus a remporté un succès précieux face à la Roma (2-1), se replaçant ainsi dans la course au haut de tableau. Les Bianconeri ont pris l’avantage juste avant la pause grâce à une réalisation de Francisco Conceição (44e), idéalement servi par Andrea Cambiaso, avant de faire le break en seconde période par l’intermédiaire de Loïs Openda (70e) à la suite d’un service de Weston McKennie.

Malgré une réduction du score de Tommaso Baldanzi (75e), qui a profité d’un ballon repoussé par Michele Di Gregorio pour relancer le suspense, la Vieille Dame a fait preuve d’une grande solidarité défensive pour contenir les assauts romains jusqu’au coup de sifflet final. Cette victoire permet aux hommes de Luciano Spalletti de revenir à un petit point de leur adversaire du soir au classement, tandis que la Roma concède une nouvelle défaite face à un concurrent direct cette saison.

Fil d'actualités

Stade Tunisien : Ammar Souayah à la barre

21-12-2025

CAN 2025 : Voici les arbitres du match d’ouverture

21-12-2025

La Liga-J17 : Le Real domine le FC Séville

20-12-2025

CAN 2025-Oudanga : Les joueurs sèchent les entrainements

20-12-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

Stade Tunisien : Ammar Souayah à la barre

21-12-2025

CAN 2025 : Voici les arbitres du match d’ouverture

21-12-2025

La Liga-J17 : Le Real domine le FC Séville

20-12-2025

CAN 2025-Oudanga : Les joueurs sèchent les entrainements

20-12-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025