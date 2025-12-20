Serie A-J16 : La Juventus domine la Roma

Lors de la 16e journée de Serie A disputée ce samedi 20 décembre 2025 à l’Allianz Stadium, la Juventus a remporté un succès précieux face à la Roma (2-1), se replaçant ainsi dans la course au haut de tableau. Les Bianconeri ont pris l’avantage juste avant la pause grâce à une réalisation de Francisco Conceição (44e), idéalement servi par Andrea Cambiaso, avant de faire le break en seconde période par l’intermédiaire de Loïs Openda (70e) à la suite d’un service de Weston McKennie.

Malgré une réduction du score de Tommaso Baldanzi (75e), qui a profité d’un ballon repoussé par Michele Di Gregorio pour relancer le suspense, la Vieille Dame a fait preuve d’une grande solidarité défensive pour contenir les assauts romains jusqu’au coup de sifflet final. Cette victoire permet aux hommes de Luciano Spalletti de revenir à un petit point de leur adversaire du soir au classement, tandis que la Roma concède une nouvelle défaite face à un concurrent direct cette saison.