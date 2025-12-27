Serie A-J17 : La Juventus enchaine

27-12-2025

Lors de cette 17e journée de Serie A, la Juventus a enchaîné un troisième succès consécutif en s’imposant 2-0 sur la pelouse de Pise. Après une première période solide mais stérile de la part des promus toscans à l’Arena Garibaldi, la « Vieille Dame » a fait basculer la rencontre en seconde mi-temps.

Les Bianconeri ont d’abord profité d’un but contre son camp de l’infortuné Arturo Calabresi (73e) pour débloquer la situation, avant que le jeune prodige Kenan Yıldız ne vienne sceller la victoire dans le temps additionnel (90e+2) d’une frappe précise. Ce résultat permet aux hommes de Luciano Spalletti de terminer l’année en beauté en réintégrant virtuellement le top 4, tandis que Pise s’enfonce dans la zone de relégation après une série de trois matches sans marquer.

