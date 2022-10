Tunisie/ Services publics : Un fondement de l’Etat post-indÃ©pendance en dÃ©gradation progressive

Tunisie/ Services publics : Un fondement de l’Etat post-indépendance en dégradation progressive

Sécurité, éducation, santé, aides ou droits sociaux… des secteurs régis par l’Etat et qui reviennent de droit aux citoyens sous forme de services publics. Pourtant, en Tunisie, ces services pâtissent depuis de nombreuses années de lacunes qui ont eu pour conséquence leur inexorable dégradation.

Ainsi, l’administration est devenue un vrai symbole d’inefficacité et de corruption aux yeux des Tunisiens poussant, ceux qui en ont les moyens du moins, à se tourner vers le privé. Cette volonté post-indépendance d’Etat nation, d’Etat providence est remise aujourd’hui en cause.

Nous avons tenté d’analyser les raisons de ce délitement avec Hamza Meddeb, politologue et de Foued Ghorbali, sociologue.

Qu’est ce qu’un service public digne de ce nom ?

Selon la définition du dictionnaire un service public est défini comme « toute activité d’une collectivité publique visant à satisfaire un besoin d’intérêt général ». Ainsi, il s’agit de toutes les fonctions qui doivent être assurées par l’Etat et qui reviennent de droit à tous les citoyens sans exception. Pour en savoir plus, nous nous sommes adressés à Hamza Meddeb, politologue. Selon, lui y a trois principes qui régissent la notion de service public.

D’abord, il insiste sur le fait qu’il ne faut pas confondre service public et secteur public. « Il peut y avoir un secteur public marchand, mais le service public doit dans un premier temps être accessible à tous car le prix ne doit pas être un obstacle », nous dit-il. La gratuité s’impose donc comme étant la première caractéristique propre à un service public digne de ce nom.

Dans un second temps, l’expert a abordé la notion de continuité. « La continuité veut dire que le service en question doit être accessible à tous et à tout moment. On ne peut pas par exemple avoir une école ou un hôpital qui fonctionne un jour et pas l’autre », précise Meddeb.

Enfin le dernier principe concerne l’égalité. Un service public de qualité doit être égal entre tous les citoyens, qu’il s’agisse en terme de localisation ou de catégorie sociale.

« Ces trois caractéristiques manquent cruellement en Tunisie notamment dans l’éducation, la santé, le transport et les services sociaux, qui sont les principaux acteurs des services publics », explique-t-il.

Un peu d’histoire…

Afin de savoir comment est apparu le délitement des services services publics en Tunisie, il faut remonter le temps et essayer de comprendre sur quelles bases ils ont été construits et quel chemin ont-ils emprunté depuis la Tunisie post-indépendante.

« L’Etat moderne a été fondé sur la notion de service public. La raison d’être de l’Etat était la santé, l’éducation, la sécurité, le transport constituant un véritable levier de modernisation de l’Etat. Donc ils renvoient à la rationalisation de la société et à un aspect contractuel entre les citoyens et l’Etat », nous dit Foued Ghorbali, sociologue et enseignant à l’université de Tunis.

Il explique que la philosophie de base veut que quand on paye des impôts, nous devons avoir en contrepartie des services publics. « Dans les années post-indépendance, la notion de service public s’est établie dans le cadre de l’Etat providence. Dans les années 60, il y avait un engagement de la part de la bureaucratie naissante et du côté des citoyens il y avait une croyance forte en l’Etat », affirme Ghorbali.

Il rappelle également que la création de la classe moyenne a été rendue possible grâce à la mise en place des services publics. « C’est à ce moment là que les premiers fonctionnaires et les cadres supérieurs ont été recrutés », précise-t-il.

Ainsi, historiquement, l’Etat indépendant tunisien a réalisé un bond en avant dans son chemin vers l’Etat moderne, se positionnant à l’avant-garde des pays au développement similaires. « C’est ce qui a permis, au lendemain de l’indépendance, d’avoir une éducation offerte à tous, gratuite, une santé accessible… L’Etat indépendant a été fondé autour de ces principes. La paradigme du développementalisme se fait à travers le développement des services rendus aux citoyens en termes d’éducation, de santé, de transport, d’infrastructure, l’Etat en étant le bâtisseur », ajoute le sociologue.

La dégradation du point de vue économique…

Hamza Meddeb et Foued Ghorbali s’accordent tous les deux à dire que le début de la dégradation des services publics est survenu au début des années 80. Cette dégradation est d’abord d’ordre économique.

D’après, Meddeb, la crise financière et le réajustement structurel survenus à cette période ont conduit à un retrait de l’Etat. « Il a investi de moins en moins. Et c’est surtout à partir des années 2000 que le délitement de l’Etat a réellement commencé à se faire sentir avec la fragilisation des institutions de santé, d’éducation, de transport et des politiques sociales. Une situation accentuée par l’informalisation de l’économie et un Etat qui n’a fait que boucher des trous », souligne le politologue.

Il explique par ailleurs, que l’Etat a choisi d’amputer ces budget pour garantir la paix sociale. « Quand on touche aux salaires ou au budget alloué à la compensation cela augmente le risque de colère publique. Quand on touche à la dette, il y a le risque de faillite de l’Etat. Donc puiser dans les budget des services rendus au public permet un ajustement dans le temps ».

Aujourd’hui, le retard accumulé semble irrattrapable, surtout avec la crise économique sans précédent qui fragilise de jour en jour le pays. Pour Hamza Meddeb, le budget de l’Etat ne permet pas d’investir dans le développement des services publics rendus aux citoyens.

« Il faut savoir que le budget de l’Etat, tel qu’il est aujourd’hui, sert essentiellement au remboursement de la dette, à la compensation, et à la masse salariale. Or il doit aussi consacrer une partie de ce budget à l’amélioration des infrastructures hospitalières, d’éducation… Quand la crise finassière et budgétaire s’est invitée, l’Etat est allé puiser dans ces budgets-là. Il fallait garder les salaires car les classes moyennes étaient très importantes pour la stabilité du régime de Ben Ali et, par la suite, des gouvernements post 2011. Donc on ne pouvait par tailler dans les salaires, au contraire ils se sont multipliés par 3 entre 2010 et 2021. Si on prend l’exemple du ministère de l’Education, 95% de son budget est alloué aux salaires. Que reste-t-il pour la rénovation des infrastructures, au développement des équipement ou des activités parascolaires publiques ? Pas grand chose », déplore-t-il.

…et du point de vue social

De son côté, Foued Ghorbali affirme qu’à partir de la fin des années 70, le contrat social qui s’est établit entre l’Etat et les citoyens s’est effrité. « L’administration est devenue faible. Les fonctionnaires ont perdu toute conscience professionnelle ainsi que les valeurs de l’Etat nation portées par feu Habib Bourguiba ».

Reprenant un exemple très concret, le sociologue nous invite à nous replonger dans les photos d’archives de l’administration tunisienne. « Avant le fonctionnaire était toujours rasé de près, vêtu d’un costume, d’une cravate, ses chaussures étaient cirées et avait un discours respectueux envers les administrés », nous dit-il. Aujourd’hui, il n’est un secret pour personne que ces comportements d’antan ont laissé place à une nonchalance à la fois physique et morale.

« Ceci montre que la dégradation du service public est le vecteur d’une mutation sociétale et du déclin de toute une idéologie fondée autour de l’Etat nation », poursuit Ghrobali.

Privatisation des services publics

A cause de ces différentes problématiques, le rapport du citoyen à l’Etat est devenu conflictuel. Cette hostilité d’une frange de la population a eu des conséquences néfastes, notamment sur l’aspect égalitaire du service public. « Le développement important des écoles et des cliniques privées montrent que ceux qui en ont les moyens ne se tournent même plus vers les services offerts par l’Etat, qui leur reviennent de droit puisqu’ils sont censés payer l’impôt ».

En effet, les ménages, même issus de la classe moyenne, ne croient plus dans les institutions publiques. Ils mettent leurs enfants dans les écoles privées, qui font florès en Tunisie, depuis le début des années 2000 et se soignent dans les cliniques et autres cabinets privés, faute d’infrastructures et d’équipement suffisants dans le public.

Un phénomène qui a également été exacerbé par la montée en puissance de la corruption, devenue presque la norme pour avoir accès aux services publics.

« La mise en place de la voiture populaire est l’exemple type de l’abandon de l’Etat des services publics. Cette mesure a mis à mal le développement des transports en Tunisie. Au lieu de repenser les transports publics, on a mis à disposition des Tunisiens de la classe moyenne surtout, la voiture populaire. Tout cela au détriment des classes les plus pauvres, notamment celles vivant dans les régions de l’intérieur qui, elles continueront de prendre les transports publics non entretenus », indique Meddeb.

« Le problème de l’administration demeure dans la réticence des gouvernements à mettre en place des réformes structurelles sur le long terme. C’est justement cette notion de long terme qui n’incite aucun gouvernement à aller vers ces réformes au vu de leur courte période de mandature », ajoute-t-il.

Choix politiques et économiques libéraux mal pensés

Pour Foued Ghorbali, la plus grave des conséquence de cette dégradation des services publics est l’apparition de la corruption. Il explique dans ce sens que la Tunisie est allée dans un système libéral sans institutions démocratiques. « Le service public est devenu un synonyme de corruption et de nonchalance », a-t-il déploré.

Il s’agit selon lui, d’une des répercussions de choix politiques et économiques libéraux mal pensés qui ont crée le capitalisme de « copinage » et qui ont provoqué le creusement des inégalités.

Ainsi, la question est de savoir, aujourd’hui qui se tourne vers les services publics ? « Ce sont les plus pauvres, les laisser-pour-compte. Ce sont eux qui prennent le bus, qui vont se soigner dans les hôpitaux », souligne le sociologue.

Il ajoute également que cette déchéance des services publics a engendré la précarisation et l’appauvrissement de la classe moyenne. « Il y a une véritable fracture sociale entre les gens aisés qui disposent d’un passeport diplomatique pour accéder à la vie et d’autres qui sont au bord de la vie », analyse Ghorbali.

« Les réajustements structurels opérés dans les années 80 ont, certes, permis à la Tunisie de faire une croissance de 5%, mais dépourvue de développement. Or une croissance sans projet de société n’a pas vraiment de sens », conclut le Foued Ghorbali.

Wissal Ayadi