Sfax : 381 nouveaux cas en un jour, le syndicat dÃ©cide de suspendre les cours

Sfax : 381 nouveaux cas en un jour, le syndicat décide de suspendre les cours

Le gouvernorat de Sfax annonce que 381 cas de contamination au Coronavirus ont été enregistrés à la date du 04 janvier 2021, après la parution des résultats de 995 analyses effectuées en laboratoire.

Le bilan total s’élève désormais à 13 816 contaminations par le virus depuis le début de la pandémie dans la région.

Le gouvernorat a, par ailleurs, enregistré 06 disparitions des suites du virus, portant le bilan à 329 décès.

Le bureau régional du syndicat de l’enseignement secondaire de Sfax a décidé la suspension des cours dans l’ensemble des écoles et collèges, à compter de ce mardi 05 janvier jusqu’à dimanche 10 janvier 2021.

« Cette décision intervient suite au silence du ministère de l’Education, qui n’a pas réagi, d’une manière positive, à la proposition de la partie syndicale et à la recommandation de la commission régionale de la prévention des catastrophes, suite à la propagation du Coronavirus, et la hausse sensible des nouveaux cas », a déclaré à Shems, le SG du syndicat de Sfax, Amer Menja.

Il a indiqué qu’un communiqué allait paraître, en coordination avec l’UGTT sur la suspension des cours dans les écoles primaires, collèges et lycées de Sfax.

Le gouvernorat de Sfax avait décidé une reprise des cours, d’une manière progressive, au terme des vacances d’hiver. La rentrée s’est fait le lundi 04 janvier pour les classes terminales et devait se faire demain, mercredi 06 janvier, pour les autres niveaux.

Gnetnews