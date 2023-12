Sfax: Saisie de 8,9 tonnes de sucre

Une équipe de contrôle conjointe, composée de représentants du commerce, de la sécurité nationale et de la police, a réussi à saisir 8,9 tonnes de sucre (2,9 tonnes de saisie réelle et 6 tonnes de saisie fictive) dans une confiserie située dans la région de Sakiet Ezzit, dans le gouvernorat de Sfax, suite à une inspection minutieuse et des suspicions sur un entrepôt voisin de l’usine, lit-on dans un communiqué publié par le ministère du commerce.

Les inspections ont révélé que le propriétaire de l’usine avait délibérément acquis d’importantes quantités de sucre destiné à la consommation familiale (1 kg emballé dans des sacs), pour ensuite le vider dans des sacs de 50 kg et l’utiliser dans la fabrication de bonbons et de confiseries.

Les autorités judiciaires ont été informées et ont ordonné la détention du suspect. Il est important de noter que le sucre destiné à la consommation familiale bénéficie d’une subvention de 50 millimes par kilogramme du Fonds de soutien, et la différence entre le coût et le prix de vente est prise en charge par l’Office.

Gnetnews