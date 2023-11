Sfax : Sauvetage de 97 migrants et arrestation de 14 personnes recherchées

La Direction générale de la Garde nationale a rapporté ce lundi 20 novembre le contrecoup réussi de ses unités à Sfax, déjouant une tentative de franchissement illégal des frontières maritimes et sauvant 97 migrants subsahariens. En parallèle, 14 individus recherchés, dont des passeurs, ont été appréhendés, et les autorités ont également saisi trois embarcations en métal et deux motos.

Gnetnews