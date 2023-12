Sfax: Un immeuble résidentiel et administratif ravagé par un incendie

Un incendie d’envergure s’est déclaré mercredi soir dans un immeuble résidentiel et administratif situé au niveau de la route de Saltania, km 4,5, dans le gouvernorat de Sfax. L’incident a débuté dans un entrepôt appartenant à une société spécialisée dans la vente de produits métallurgiques et de peinture, s’étendant rapidement à tous les étages du bâtiment composé d’un rez-de-chaussée et de trois étages.

Des opérations d’évacuation des habitants coincés dans le bâtiment ont été entreprises à l’aide des échelles de la Protection civile. Simultanément, cinq camions de pompiers ont été déployés pour contenir et éteindre les flammes.

En vue d’intensifier les opérations, des renforts provenant des gouvernorats de Mahdia, Kairouan et Sidi Bouzid ont également été mobilisés sur les lieux.

Gnetnews