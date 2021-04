Sidi Bou SaÃ¯d: Une mÃ©duse trÃ¨s venimeuse retrouvÃ©e sur la plage d’Amilcar

Sidi Bou Saïd: Une méduse très venimeuse retrouvée sur la plage d’Amilcar

Dans un communiqué publié ce vendredi, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et des Ressources Hydrauliques a annoncé la découverte d’une méduse de type Physalia Physalis sur la plage d’Amilcar à Sidi Bou Saïd.

A cet égard, une équipe de scientifique de l’Institut national des sciences et technologies de la mer s’est déplacée sur place afin de constater cette méduse. Il est indiqué que celle-ci dispose de tentacules d’une longueur de plus de 50cm et que sa couleur est bleu-violet.

Les tentacules de cette espèce produisent une piqûre extrêmement urticante. Leur brûlure est plus intense que celle de l’ortie et peut provoquer un état de choc chez ceux qui en sont victimes dans l’eau.

Ainsi, le ministère appelle tous les citoyens à la vigilance et les invite a éviter le contact direct avec la méduse.

Gnetnews