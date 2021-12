Sigma Conseil : 47% des citoyens estiment que la Tunisie est sur la mauvaise voie

D’après un sondage réalisé par Sigma conseil et publié par le journal le Maghreb ce mardi 14 décembre, 47% des personnes sondées estiment que la Tunisie est sur la mauvaise voie, soit une baisse de 30 points par rapport au mois d’octobre.

Le sondage a révélé aussi que 46% des personnes interrogées sont pessimistes par rapport à l’avenir du pays, soit une augmentation d’un point par rapport au dernier sondage réalisé avant le 25 juillet.

Concernant les personnalités qui bénéficient le plus de la confiance des Tunisiens, le président de la République, Kais Saïed est toujours en tête avec 62%. Au deuxième classement, on trouve Najla Bouden, suivi par Abir Moussi, puis Safi Saïd et Abdellatif Mekki.

D’après le même sondage, 86% des personnes sondées n’accordent aucune confiance au président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi. Il en va de même pour Nabil Karoui 79 % ; Seifeddine Makhlouf 78 %, Moncef Marzouki et Hichem Mechichi 73%.

