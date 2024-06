Signature de plusieurs accords entre la Tunisie et l’Agence Française de Développement

Sous la haute supervision du Chef du gouvernement, M. Ahmed Hachani, quatre accords de financement ont été signés ce mardi 25 juin 2024 au Palais du gouvernement à la Kasbah. Les accords, comprenant deux prêts et deux dons, ont été paraphés par Mme Feryal Ouerghi Sebai, Ministre de l’Économie et de la Planification, M. Abdelmajid Beltaib, Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement, M. Rémy Rioux, Directeur Général de l’Agence Française de Développement, et Mme Anne Gueguen, Ambassadrice de France en Tunisie. Étaient également présents Mme Salwa Abbasi, Ministre de l’Éducation, Mme Leila Chikhaoui, Ministre de l’Environnement, et M. Kamel Deguiche, Ministre de la Jeunesse et des Sports.

Les accords signés sont les suivants :

1. Un prêt de 80 millions d’euros (soit environ 268 millions de dinars tunisiens) destiné au soutien des petites et moyennes entreprises.

2.Un prêt de 50 millions d’euros (soit environ 168 millions de dinars tunisiens) consacré au « Programme National d’Assainissement des Quartiers Populaires ».

3. Un don de 6 millions d’euros (soit environ 20 millions de dinars tunisiens) pour soutenir des projets dans les domaines de l’éducation et du sport.

4. Un don d’un million d’euros (soit environ 3,3 millions de dinars tunisiens) en soutien technique pour le projet d’assainissement des quartiers populaires.

