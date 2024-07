Signature d’un accord-cadre de coopération Tuniso-Italien

Dans le cadre de la mise en œuvre du mémorandum d’entente sur la gestion des flux migratoires entre les gouvernements tunisien et italien, signé le 20 octobre 2023, et du projet « THAMM PLUS » pour une approche globale de la gestion de la migration et de la mobilité des travailleurs en Afrique du Nord, un accord-cadre de coopération a été signé le mardi 2 juillet 2024, sous la supervision du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Lotfi Dhieb, accompagné de l’ambassadeur d’Italie, Alessandro Prunas, ainsi que de représentants de l’Union européenne et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Cet accord, signé au siège du ministère, associe l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant, l’Agence tunisienne de formation professionnelle, l’association italienne du bâtiment et des travaux publics (ANCE) et l’Associazione Centro ELIS.

L’accord vise à renforcer la coopération tuniso-italienne en répondant aux besoins des entreprises italiennes en matière de compétences et de main-d’œuvre spécialisées dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, en fournissant 2000 contrats de travail.

Lors de la cérémonie, M. Lotfi Dhieb a souligné l’importance des relations de coopération tuniso-italiennes dans le domaine de la formation professionnelle et de l’emploi. Il a salué la progression du programme de coopération conjointe qui répond aux besoins réels des entreprises italiennes en ressources humaines tunisiennes, ouvrant ainsi la voie à une migration sûre, régulière et organisée.

Il a également rappelé le succès du projet pilote qui a permis l’emploi de 38 jeunes Tunisiens en Italie dans le secteur de la construction, avec un premier groupe de jeunes qui commencera à travailler en Italie dès juillet.

De son côté, l’ambassadeur Alessandro Prunas a salué la qualité des compétences tunisiennes et leur contribution au renforcement de la compétitivité des entreprises économiques. Il a affirmé la volonté de l’Italie de renforcer davantage la coopération avec la Tunisie dans le domaine de l’emploi des compétences dans divers secteurs économiques, ouvrant la voie à l’emploi de milliers de Tunisiens en Italie.

Le projet « THAMM PLUS », qui s’étend de 2024 à 2026, vise à mettre en place des programmes de mobilité légale et organisée dans le cadre de la coopération entre les pays d’Afrique du Nord et l’Union européenne, à améliorer la gestion de la migration et à renforcer les capacités institutionnelles des parties prenantes.

Ce projet adopte une approche globale de la coopération Nord-Sud pour garantir la participation de tous les intervenants, des structures gouvernementales, des organisations nationales et internationales, et des partenaires, afin de créer une vision nationale contribuant à la résolution du problème de la migration irrégulière, à la coordination entre les politiques de migration, d’emploi et de formation, à l’amélioration des droits des migrants et à la reconnaissance de leurs compétences.

