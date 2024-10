Signature d’un accord pour le financement de la saison des céréales 2024-2025

Dans le cadre de la préparation de la saison agricole 2024-2025, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a signé un accord avec la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) pour la mise en place d’un programme spécifique de financement. Cet accord, paraphé le lundi 30 septembre 2024, sous la supervision du ministre de l’Agriculture, M. Ezzedine Ben Cheikh, vise à faciliter l’accès aux financements pour les petits producteurs de céréales et les sociétés coopératives agricoles.

Le programme permettra l’octroi de prêts saisonniers, notamment aux petits producteurs de céréales, ainsi qu’aux sociétés coopératives de services agricoles (SMSA) pour l’entretien des équipements de tri et de traitement des semences locales. Ce financement s’inscrit dans le cadre des projets « PADIDFIC » et « PAUSAT », visant à soutenir le développement durable et la sécurité alimentaire en Tunisie.

Ces prêts, accordés sans garanties réelles ni apport personnel, bénéficieront de conditions avantageuses, notamment un taux d’intérêt de 5% et des procédures simplifiées. Les producteurs et coopératives pourront déposer leurs demandes jusqu’au 20 décembre 2024, et les fonds seront débloqués dans un délai de 10 jours après l’approbation du prêt.

Ce programme concerne principalement les régions de Manouba, Ariana, Nabeul, Bizerte, Zaghouan, Béja, Jendouba, Le Kef, Siliana, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa et Tataouine, mais d’autres gouvernorats pourront être inclus après approbation des services techniques du ministère.