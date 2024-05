Signature d’un protocole d’accord entre la Tunisie, TotalEnergies et Verbund pour des projets d’hydrogÃ¨ne vert

Signature d’un protocole d’accord entre la Tunisie, TotalEnergies et Verbund pour des projets d’hydrogène vert

Sous la supervision de Ahmed Hachani, un protocole d’accord a été signé ce lundi 27 mai 2024 au Palais du Gouvernement à la Kasbah entre la Tunisie et les groupes français TotalEnergies et autrichien Verbund. Cet accord porte sur le développement et la réalisation de projets d’hydrogène vert en Tunisie.

La cérémonie de signature a vu la participation de plusieurs ministres, ambassadeurs, représentants des institutions publiques et organisations nationales.

L’objectif principal de cette entente est de développer un projet de production de 200 000 tonnes d’hydrogène vert dans sa phase initiale, avec l’installation de 5 gigawatts d’énergies renouvelables à l’horizon 2030. La capacité de production devrait atteindre un million de tonnes par an à terme. La première phase du projet est estimée à un investissement de 8 milliards d’euros, montant qui pourrait atteindre 40 milliards d’euros dans sa phase finale.

La signature de ce protocole s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations générales de la stratégie énergétique nationale à l’horizon 2035, visant à réduire le déficit énergétique et à passer des modes traditionnels de production et de consommation à un nouveau modèle énergétique durable. Cette stratégie repose sur la diversification des sources d’énergie, la promotion des investissements dans le secteur des énergies renouvelables, et le développement de nouvelles technologies innovantes, telles que l’hydrogène vert.

La stratégie nationale de l’hydrogène vert et ses dérivés vise à attirer les investissements locaux et étrangers, en exploitant les compétences nationales, les infrastructures industrielles et énergétiques existantes, ainsi que la position stratégique de la Tunisie. L’objectif est de produire 8,3 millions de tonnes d’hydrogène vert et de ses dérivés d’ici 2050, dont 2,3 millions de tonnes destinées au marché local et 6 millions de tonnes à l’exportation, avec des investissements totaux estimés à 120 milliards d’euros et la création de 430 000 emplois directs et indirects.

