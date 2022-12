Signature d’une convention pour l’intÃ©gration des enfants autistes dans les Ã©tablissements de la petite enfance

Signature d’une convention pour l’intégration des enfants autistes dans les établissements de la petite enfance

Une circulaire conjointe a été signée ce vendredi par La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, et le ministre de la Santé, Ali Mrabet, afin d’admettre les enfants autistes dans les établissements de la petite enfance.

Déjà 303 enfants autistes ont été inscrits dans ces établissements, l’objectif étant de doubler ce nombre d’ici l’année prochaine pour atteindre environ 600 enfants.

Cette circulaire fixe les critères d’acceptation des demandes d’intégration des enfants autistes dans l’un des établissements inclusifs de la petite enfance, qui seront étudiés par le comité régional du programme pour la promotion de la petite enfance en concertation avec le médecin, le chef de la direction régionale de médecine scolaire et universitaire et le médecin de l’unité régionale de réadaptation.

Le président du comité peut également faire appel en cas de besoin à un psychologue pour enfants ou un orthophoniste.

Dans une déclaration aux médias, la ministre Amel Bel Haj Moussa a indiqué que le ministère de la Famille a alloué en 2022 une enveloppe d’une valeur de 700 mille dinars pour l’intégration des enfants autistes dans les jardins d’enfants publics relevant du ministère, dont le nombre a atteint 30, en plus des jardins d’enfants privés.

Elle a ajouté que ce programme national, qui a été lancé pour la première fois en Tunisie en faveur des enfants autistes, s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale multisectorielle pour le développement de la petite enfance, ciblant un premier groupe de 300 enfants âgés de 3, 4 et 5 ans pour une durée de deux ans.

« L’Etat sera chargé de régler les frais de l’éducation préscolaire des enfants autistes et des subventions seront versées aux établissements publics et privés ayant adhéré à ce programme d’un montant de 200 dinars par mois et pour chaque enfant, réparties entre 100 dinars pour les frais de scolarité de l’établissement d’enseignement, et 100 dinars pour les frais d’un orthophoniste ou d’un ergothérapeute, selon les besoins de l’enfant « a-t-elle dit.

Gnetnews