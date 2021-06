Sit-in des agents de la commune du Kram devant le siège de Shems, l’UGTT condamne une agression et réclame des poursuites

L’UGTT condamne l’agression contre le siège de Shems par un groupe « poussé par le maire du Kram » et exprime sa solidarité avec ses employés. Dans un communiqué, l’organisation syndicale considère cette agression, comme « une consécration d’une attitude désinvolte envers la loi, et l’usage de la force contre des personnes et des instances, ce qui augure d’une escalade de violence, alimentée par des bandes hostiles aux libertés et droits ».

L’UGTT fait assumer la responsabilité au gouvernement « de poursuivre les agresseurs, et de les juger, et appelle à mettre un terme à la transgression de la loi ».

Des agents de la Commune du Kram ont observé ce jeudi 10 juin « un sit-in » devant le siège de Radio Shems, aux bergers du Lac, et ont brandi des slogans attentant aux employés de l’entreprise, indique Shems sur son site officiel.

« Ce sit-in intervient suite à un travail journalistique, où le présentateur de la matinale, Hamza Belloumi, a critiqué la fermeture par un groupe ne portant pas l’uniforme du local d’un citoyen au Kram, pour avoir diffusé des photos et des vidéos critiquant l’action de la municipalité », ajoute la radio.

Shems qui dit avoir donné au Maire Fethi Laâyouni, le droit de réponse à la vidéo diffusée, considère ce qui se passe comme « une atteinte grave à l’action journalistique et aux journalistes, ce qui est de nature à torpiller la liberté d’expression et de presse ».

La radio ajoute avoir contacté les services sécuritaires pour prendre les mesures nécessaires et protéger les employés.

Gnetnews