Situation hydrique critique en Tunisie : Appel à une économie d’eau urgente

Selon Chokri Ben Mansour, directeur central de l’économie de l’eau à la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), la Tunisie fait face à une crise hydrique alarmante.

Ben Mansour a souligné que la réduction quotidienne de la consommation d’eau potable par les citoyens, estimée à 120 litres par personne, pourrait permettre d’économiser jusqu’à 30 millions de mètres cubes d’eau chaque année. Actuellement, les réserves d’eau dans les barrages tunisiens, principale source d’eau potable du pays, s’élèvent à environ 720 millions de mètres cubes, marquant une baisse de 200 millions de mètres cubes par rapport à l’année précédente.

Face à cette pénurie croissante exacerbée par la sécheresse et le manque de pluies, la SONEDE a lancé une campagne de sensibilisation intensive. Cette initiative vise à informer le public sur la gravité de la situation et à encourager l’adoption de comportements économes en eau, comme l’utilisation de méthodes traditionnelles pour la toilette et la vaisselle.

Ben Mansour a souligné que la demande en eau dépasse actuellement l’offre disponible, même si les barrages étaient pleins à capacité maximale. Il a insisté sur l’importance cruciale de la contribution individuelle à la réduction de la consommation d’eau pour atténuer cette crise.

Parallèlement à la sensibilisation, la SONEDE met en œuvre des mesures pour moderniser les réseaux et réparer les fuites rapidement afin d’améliorer l’efficacité de la distribution d’eau à travers le pays.

Cette campagne collective et ces actions urgentes sont essentielles pour préserver les ressources en eau de la Tunisie et assurer un approvisionnement durable pour tous ses citoyens.

