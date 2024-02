Slim Laghmani plaidera, au nom de la Tunisie, devant la Cour internationale de Justice

Sur instruction du président de la république, le juriste et expert en droit international, Slim Laghmani, va plaider, au nom de la Tunisie, devant la Cour internationale de Justice (CIJ), le vendredi 23 février.

Cette plaidoirie intervient dans le cadre des audiences publiques de la CIJ à la Haye, sur la demande d’avis consultatif de la part de l’Assemblée Générale des Nations-Unies en vertu de sa résolution, 77/247, au sujet des conséquences juridiques découlant des violations continues de l’entité sioniste du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, et les conséquences des politiques et pratiques de cette entité, sur le statut légal de l’occupation, ainsi que les implications de ce statut pour l’ensemble des pays et les Nations-Unies, rapporte cet après-midi le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Ce plaidoyer s’inscrit, dans le cadre, de l’engagement constant et de principe de la Tunisie, en matière de défense du droit palestinien imprescriptible, et l’appui des revendications légitimes du peuple palestinien à l’autodétermination, et à l’instauration de son Etat indépendant sur l’ensemble du territoire palestinien, ayant pour capitale, al-Quds el-Sherif, ajoute le MAE.

Et de poursuivre : « La Tunisie œuvre, à travers cette plaidoirie, à appuyer le efforts internationaux en vue de ramener l’entité occupante à mettre un terme à son agression barbare contre le peuple palestinien, et en finir avec l’occupation de la terre de Palestine ».

