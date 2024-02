Tunisie/ Soldes d’hiver 2024 : Reportage dans un centre commercial de la banlieue Nord

En cette période de crise économique qui sévit en Tunisie, les soldes deviennent bien plus qu’une simple opportunité de shopping. Elles incarnent un souffle d’air frais à un moment où le pouvoir d’achat diminue inexorablement, offrant aux citoyens une échappatoire éphémère mais bienvenue.

En ce deuxième jour de soldes, Gnetnews est allé dans un centre commercial de la banlieue nord de Tunis…Reportage.

Parées de leurs plus belles affiches, à qui aura la plus grande, les boutiques se livrent à une concurrence féroce dans la course aux soldes. Si d’habitude le début de la période des soldes, aussi appelée la première démarque, les réductions ne vont pas au-delà des 30%, cette fois les marques n’ont pas hésité à taper fort dès le départ. Certains magasins de prêt-à-porter féminin proposent des rabais allant jusqu’à moins 70%…

Pour autant les clients ne se bousculent pas vraiment au portillon. En effet, les vendeurs et vendeuses restent assis derrière leur comptoir de caisse, téléphone à la main, se précipitant sur la moindre personne qui franchi le pas de la porte… « C’est le début du mois, les salaires sont tombés, et pourtant il n’y a pas grand monde », nous confie l’une d’entre-elle, pliant et dépliant des piles de pulls d’une marque de vêtement pour homme étrangère, affichés à -50%…. « J’essaye de passer le temps », lance-t-elle en riant.

Nous interrogeons deux jeunes hommes venus faire un peu lèche-vitrine… « C’est trop cher pour ce que c’est ! Le moindre T-shirt est à 80DT. Les pulls à pas moins de 119DT en soldes », dit-il.

Dans une boutique de vêtements pour femmes aussi étrangère, l’ambiance des soldes n’y ait pas vraiment non plus. Seuls quelques portants affichent des promotions et tout le reste de la centaine de mètre carrés est dédiée à la nouvelle collection. Il est à noter qu’aucun rabais n’est proposé mais des prix uniques sont affichés. Là aussi, nous demandons à une cliente son avis sur les soldes. « J’ai flashé sur un manteau, quand j’ai vu le prix je l’ai tout de suite reposé ! ». Cette femme nous conduit vers l’article en question. Il s’agit d’un manteau en faux cuir, orné d’un col façon laine, proposé pour la bagatelle de…499DT…au lieu de 599DT… Pour rappel, selon les données de l’Institut national de la statistique, le salaire moyen en Tunisie en 2023 est de 640 dinars… Passons-nous de commentaires.

Pour d’autres, le shopping est plus une thérapie qu’un moyen de faire de bonnes affaires. « La vie est difficile en ce moment. On a tous besoin de quelque chose pour nous remonter le moral. Alors pourquoi pas faire un peu de lèche-vitrine. C’est comme une thérapie, un moment pour oublier les soucis et éventuellement se faire plaisir », entonne une mère de famille accompagnée de sa fille adolescente qui la supplie de lui offrir un jean à 119DT, soldé.

Une enseigne, pourtant semble se démarquer, proposant des réductions alléchantes, attirant les clientes comme les papillons dans un champ en fleur… Et pour cause, cette marque est d’abord Tunisienne et les prix intéressants. Les vêtements de saison, à savoir les manteaux sont à -30%, les robes pull à -20% et les pulls à -40%. Des prix raisonnables et accessibles, au moins à la classe moyenne.

Une cliente, qui se sert de son bras comme portant, nous indique qu’elle est contente de consommer Tunisien. « La qualité des vêtements locaux s’est beaucoup améliorée ces dernières années…je n’ai plus besoin d’aller me ruiner chez les marques étrangères. J’ai choisis un pull à 49DT, une robe chemise à 69DT et surtout un manteau à 150DT », nous dit-elle.

La gérant du magasin affirme de son côté que depuis quelques années, les clients sont de plus en plus attirés par les marques tunisiennes en raison des prix qui sont raisonnables. « Nous n’avons pas hésité à faire des rabais importants dès le début car nous avons conscience que le pouvoir d’achat est faible », souligne-t-il.

Pourtant une question reste en suspens… Où sont les propriétaires des milliers de voitures stationnées sur le parking ? La réponse se trouve à l’intérieur de l’hypermarché, centre névralgique de ce centre commercial. En effet, en ce début de mois ils sont nombreux à faire leurs courses.

Les queues aux caisses sont interminables avec parfois quelques disputes… et pour cause la farine et le litre d’huile d’olive à 15DT sont là ! Une image qui montre à quel point les pénuries de produits alimentaires sont devenus le soucis numéro 1 des Tunisiens.

Pour notre part, nous sommes arrivés trop tard, le rayon farine a été dévalisé et quelques personnes patientent tranquillement devant l’entrée du stock du magasin afin d’espérer se fournir en huile d’olive à 15DT… « Les vendeurs nous ont dit qu’ils allaient en ressortir une palette, alors on attend » , nous dit l’un d’entre eux.

Entre vêtements ou nourriture les Tunisiens, semblent avoir fait leur choix.

Wissal Ayadi