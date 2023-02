Tunisie/ Soldes d’hiver : Un dÃ©but timide, les bonnes occasions restent difficiles Ã  dÃ©nicher (Reportage)

Tunisie/ Soldes d’hiver : Un début timide, les bonnes occasions restent difficiles à dénicher (Reportage)

Voilà maintenant une semaine jour pour jour que les soldes d’hiver ont démarré en Tunisie. L’occasion pour les passionnés de shopping ou ceux qui souhaitent renouveler leur garde robe de profiter des bonnes affaires… Encore faut-il que le budget suive et que les rabais soient vraiment à la hauteur.

En effet, en pleine crise économique et un pouvoir d’achat en berne, pour le moins que l’on puisse dire, l’achat de vêtements ne semble pas être une priorité pour les Tunisiens.

Dans ce grand centre commercial du Grand-Tunis, où sont réunies les principales marques de prêt à porter, il n’y a pas foule dans les boutiques, malgré cette période de vacances.

De leur côté, les boutiques n’ont pas hésité à afficher sur leurs vitrines, pour la première démarque, des rabais allant de 20% à 60% pour certaines enseignes.

Nous avons commencé par visiter un magasin de vêtement international qui propose des articles pour les femmes, les hommes et les enfants. Si cette enseigne est réputée à l’étranger pour être bon marché, et de moyenne qualité, ici en Tunisie, le choix est relativement cher et la qualité bas de gamme. Les prix varient entre 25DT et 79DT pour de petits articles comme des pulls ou des t-shirt très basiques.

Une conversation entre deux amies venues profiter des soldes attire notre attention. « C’est cher et c’est moche. On dirait qu’ils ont ressorti la collection d’il y a 20 ans », dit l’une à l’autre. Nous les interrogeons sur les raisons de ce constat. « C’est de pire en pire chaque année les soldes. Les vêtements sont très onéreux, les tailles standard presque inexistantes…cela ne donne pas envie », affirme l’une d’entre elle.

Plus loin une maman est venue accompagnée de son fils âgé d’une dizaine d’année. Elle nous explique qu’elle vient dans ce magasin uniquement pendant les soldes pour renouveler la garde-robe de son enfant. « Il y a du choix surtout pour les enfants contrairement au rayon femme ou homme », confie-t-elle avec les bras encombrés de vêtements. Elle a décidé de consacrer un budget de 300DT. « Avant je mettais environ 500DT, mais avec la crise, je me serre un peu la ceinture ».

Nous passons le pas d’une autre enseigne, elle aussi internationale, de prêt-à-porter femme et homme très connue. Très fréquentée par les « fashionistas », la marque propose des soldes allant jusqu’à 50%…une bonne affaire à première vue, mais à y regarder de plus prêt on se rend compte que les articles sont très cher. Le magasin a apposé des affichettes en adoptant la technique du « Tout à ».

Sous ses airs de friperies, nous pouvions lire des portants affichant « Tout à 199DT »!

Ainsi, près de 200DT pour un pull ou un pantalon de qualité moyenne, cela reste tout de même un sacré budget, quand on sait la crise qui est de rigueur.

Mais la réputation de la marque semble prendre le dessus sur le prix puisque le magasin était rempli. En demandant à une cliente si elle ne trouvait pas cela un peu onéreux, elle nous répondit « C’est du Z*** quand même »…

Nous prenons la direction d’un magasin de sport spécialisé dans les baskets, se ventant sur les réseaux sociaux, a coup de publicité vidéos sponsorisées de vendre certaines à paire à 99DT au lieu de 400DT. Sur place, aucune trace de ces promotions exceptionnelles. Nous demandons donc au vendeur. Il nous répond que le stock a été épuisé.

La marque propose des baskets avec des rabais de 50%. Une paire à 499DT est donc proposée à 250DT pour les adultes et à 200DT au lieu de 400DT pour les enfants.

Pour retrouver des prix un peu plus rationnels, il faut plutôt se diriger vers les marques Tunisiennes, qui n’ont rien à envier aux marques étrangères. Elle sont nombreuses, et les prix abordables.

Dans l’une d’entre elles, les jeans sont à -30% soit à 48DT, les hauts à 25DT en moyenne. Nous interrogeons la responsable du magasin sur la fréquentation du magasin en cette période de soldes. « C’est très calme. On sent que les gens ne peuvent plus acheter comme avant. Ils vont privilégier des pièces fortes, comme les manteaux ou les jeans. On a décidé de démarrer avec des rabais qui peuvent aller jusqu’à 50%, mais nous comptons sur la deuxième démarque pour essayer de rattraper le retard », nous dit-elle.

Sur les étiquettes certaines pratiques nous ont surpris. En effet, dans quelques boutiques les rabais n’observaient pas des prix ronds… On proposait des soldes de 51%, 56%…

Ou alors les anciens prix n’étaient pas affichés ce qui est contraire aux règles des soldes. Impossible donc de vérifier la véracité de ces promotions, en sachant qu’à chaque solde, les réseaux sociaux sont inondés d’alertes de « faux soldes ». Attention donc car certains commerçants, n’hésitant pas à gonfler les prix d’origine quelques jours avant les soldes et faute de contrôles des autorités.

Wissal Ayadi