Tunisie/ Soldes été 2023 : Démarrage timide, les prix s’envolent…

Les soldes d’été ont commencé ce lundi 07 août en Tunisie et se poursuivront jusqu’au 17 septembre prochain. Chaque année, cette période apporte avec elle une opportunité attendue pour les consommateurs de profiter de réductions significatives sur une variété de produits, notamment les vêtements.

Cependant, cette année, ces soldes revêtent une signification encore plus particulière en raison des défis économiques que connaît le pays, tels que la baisse du pouvoir d’achat et la hausse des prix des vêtements de marques étrangères due à la dépréciation du dinar.

L’attente des soldes pour la rentrée scolaire

Exceptionnellement pour les trois premiers jours des soldes, ce centre commercial de la banlieue nord de Tunis ouvrira ses portes à 8h. A notre arrivée à 9h30, les allées étaient déjà remplies des fan de shopping.

Les soldes d’été coïncident avec la préparation de la rentrée scolaire. Les parents profitent des rabais pour acheter les vêtements nécessaires pour la nouvelle année. Cependant, la pression financière accrue due à la conjoncture économique rend ces soldes particulièrement cruciaux pour de nombreuses familles.

Dans une enseigne de vêtement de marque étrangère, nous avons interrogé une cliente tenant dans son panier, t-shirts, joggings et autres pantalons pour enfant. « Avec la rentrée qui approche, les soldes sont une bouffée d’air frais pour moi. J’essaie de faire des économies autant que possible, car les dépenses liées à l’éducation de mes enfants augmentent chaque année et c’est de plus en plus dur de joindre les deux bouts. Je trouve tout de même que les prix augmentent », nous dit-elle nous montrant un bermuda à 50DT, malgré les 30% de réduction proposés sur l’article en question.

Dans une autre boutique de marque internationale bien connue des fashionistas, les prix s’envolent. Il faudra débourser pas moins d’une centaine de dinars pour un pantalon et 79DT pour une simple chemise de tous les jours…

La baisse du pouvoir d’achat et la hausse des prix

La Tunisie fait face à une baisse du pouvoir d’achat due à l’inflation et à la fluctuation de la valeur du dinar. Les vêtements de marques étrangères, prisés par de nombreux Tunisiens, sont devenus plus chers en raison de la dépréciation du dinar. Cela a incité de nombreux consommateurs à chercher des alternatives plus abordables pendant les soldes.

En effet, cette situation permet aux marques locales de gagner des clients. Dans le magasin de l’une d’entre-elles on propose des promotions allant jusqu’à 70%. La vendeuse que nous interrogeons indique que pour ces deux premiers jours, le chiffre d’affaire est un peu meilleur que les autres années. « D’habitude l’enseigne pratique une politique de soldes par démarques progressives en commençant par de petits rabais. Mais cette année, il y a déjà des articles proposés à -70% », ajoute-t-elle.

Ainsi, vous pourrez trouver des jean à 40DT, des t-shirt basiques à quelques dizaines de dinars ou encore des chaussures, moyennant environ 70DT. Pour autant, il ne faudra pas s’attendre à une qualité exceptionnelle puisqu’il s’agit uniquement des vêtements de gamme moyenne.

Les friperies: une alternative économique, mais aussi écologique

Outre les soldes d’été traditionnels, une tendance croissante en Tunisie est la popularité des friperies, qui offrent une alternative économique et écologique à l’achat de vêtements neufs. Ces boutiques de seconde main proposent une variété de vêtements à des prix abordables, ce qui en fait une option attrayante pour de nombreux Tunisiens soucieux de leur budget.

Lors de notre passage dans le centre commercial, nous avons discuté avec un groupe de mamans venus faire du lèche-vitrine, pour « tuer le temps », nous disent-elle. En effet, elles s’amusent à comparer les prix entre boutiques traditionnelles et les vêtement proposés dans les friperies. « Je ne comprend pas comment on peut encore acheter en magasin quand on voit la quantité de friperies disponibles en Tunisie. Les prix sont radicalement différents. Je viens de voir un jean de marque proposé à 120DT en soldes, alors que j’ai acheté le même à la fripe à seulement 10DT », nous confie l’une d’entre-elle.

Les friperies répondent également à la préoccupation croissante de l’impact environnemental de la fast fashion. Alors que la conscience écologique gagne du terrain, de plus en plus de jeunes consommateurs optent pour des achats durables et éthiques, en choisissant des vêtements d’occasion plutôt que de soutenir la production excessive de vêtements neufs.

Wissal Ayadi