Sommet arabe : Kaïs Saïed participe à la séance à huis-clos, Tamim félicite Tebboune

Le président de la république, Kaïs Saïed, participe ce mercredi 02 novembre, à la séance de concertations à huis-clos des dirigeants arabes, au deuxième jour de la rencontre au sommet de la ligue arabe, annonce la présidence.

Dans une déclaration médiatique, à son arrivée au palais des congrès, Abdellatif Rahal où se tiennent les travaux, il a indiqué que l’approche du président Abdelmajid Tebboune, pour le rassemblement, est la bonne, « c’est une approche historique, et pourrait constituer un tournant dans l’histoire des pays arabes ».

Saïed a appelé à régler les causes et non les conséquences, s’interrogeant sur les raisons et les motifs ayant conduit à cette discorde et cette division… »Pourquoi ne pas négocier avec les autres réunis et non dispersés. Tout le monde connait les raisons », a-t-il souligné.

L’émir du Qatar a félicité, dans un tweet, le président algérien pour la réussite du 31ème sommet arabe, et « a remercié les Algériens pour l’organisation et l’hospitalité ».

Il a souhaité que « le sommet propulse l’action arabe commune vers des perspectives plus larges, répondant aux aspirations des peuples arabes pour le développement et la prospérité, et consolidant la paix et la sécurité dans la région ».

Le Sommet arabe d’Alger va clôturer ses travaux ce mercredi 02 novembre, par la lecture de la déclaration finale.

