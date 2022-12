Sommet arabo-chinois: KaÃ¯s SaÃ¯ed rencontre Mohamed Ben Salmane

Sommet arabo-chinois: Kaïs Saïed rencontre Mohamed Ben Salmane

Le président Kais Saied s’est entretenu ce vendredi 9 décembre à Riyad, avec le prince héritier, président du Conseil des ministres du royaume d’Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud.

Le chef de l’Etat a adressé ses sincères remerciements aux dirigeants du Royaume d’Arabie Saoudite pour leurs efforts visant à créer toutes les conditions appropriées pour que le premier sommet arabo-chinois se tienne dans les meilleures conditions et produise des résultats tangibles.

Le Président de la République a également remercié l’Arabie Saoudite pour sa position inébranlable aux côtés de la Tunisie et son adhésion aux choix de son peuple et son soutien continu dans divers secteurs, exprimant son souhait à continuer de renforcer ces liens fraternels forts et historiques, notamment dans les domaines de l’économie, de l’investissement et du développement au profit des deux peuples, lit-on dans un communiqué de la présidence.

La même source indique que cet échange a également été l’occasion pour les deux dirigeants des de passer en revue les différents aspects des relations de coopération bilatérale et d’affirmer la volonté commune de continuer à travailler ensemble afin de les hisser aux meilleurs rangs.

Gnetnews