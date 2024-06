Sommet Corée-Afrique : Nabil Ammar réaffirme les priorités tunisiennes

Dans le cadre de la participation de la Tunisie au premier Sommet Corée-Afrique, une délégation dirigée par le Chef du Gouvernement a pris part aux travaux. Le 2 juin 2024, le ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Nabil Ammar, a participé à la Réunion Ministérielle Préparatoire du Sommet.

Lors de son allocution, le ministre Nabil Ammar a salué l’initiative coréenne, soulignant son potentiel pour élever les relations afro-coréennes à un partenariat basé sur la parité, la solidarité, et l’autodétermination africaine, afin de parvenir à une prospérité commune. Il a insisté sur l’importance de la dimension humaine et des ressources humaines en Afrique, considérées comme des piliers essentiels pour le partenariat et l’investissement envisagés. Pour ce faire, il a encouragé la facilitation des échanges et la levée des obstacles dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la culture, du tourisme, entre autres.

Nabil Ammar a également souligné la valeur centrale de la solidarité, rappelant la position ferme de la Tunisie en faveur du droit légitime du peuple palestinien à recouvrer l’intégralité de ses terres et à établir un État pleinement souverain avec Al-Qods Al-Charif comme capitale. Il a affirmé que le peuple palestinien est victime de génocide et de nettoyage ethnique, et a appelé la communauté internationale à intervenir pour mettre fin à ces injustices.

