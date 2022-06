Sommet de la francophonie de Djerba: Le spot officiel dévoilé

Lors d’une conférence de presse organisée ce mardi 28 juin à Tunis, portant sur les préparatifs du 18ème Sommet de la Francophonie qui aura lieu à Djerba les 19 et 20 novembre prochain, le Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Othman Jerandi a dévoilé le spot officiel de cet événement.

Il a pour l’occasion indiqué que « la Tunisie était un des Etats fondateurs de la Francophonie et un de ses acteurs actifs et qu’elle n’a cessé de renouveler, par des actions concrètes, son attachement à cet espace commun de dialogue et de solidarité entre les Etats et peuples francophones ».

Il a par ailleurs ajouté que « dans l’objectif de créer, autour du Sommet, une dynamique de rassemblement axée sur le partage et la diversité culturelle ainsi que sur les perspectives de coopération économique dans l’espace francophone, la Tunisie a prévu l’organisation d’un Village de la Francophonie, où participants des Etats membres et population locale se retrouveront dans un cadre convivial et festif ainsi que la mise en place d’un Forum Economique Francophone et d’un nombre important d’événements parallèles dans divers domaines ».

Retrouvez le spot officiel du Sommet de la francophonie de Djerba 2022 dans la vidéo ci-dessus.

Gnetnews