SONEDE: Coupures d’eau dans les gouvernorats de Tunis et l’Ariana

Des coupures et des perturbations de l’approvisionnement en eau potable seront observées à Tunis et l’Ariana, à parti de ce mardi 7 décembre à 22h jusqu’au mercredi 8 décembre à 16h. Cette annonce a été faite par la SONEDE via un communiqué.

Les zones concernées sont Ennahli, Borj Touil, Cité Erriadh, Karmet Aziz, Borj Youssef , Hessyen, Bokri, Bouhnach, Cité Chaker, Sidi Younes, Sidi Marouan, la zone supérieure du pont de Bizerte, Nogra, Cité Tadhamon, Cité 18 janvier, cité la République, Cité El Bassatine et Cité Ennasr relevant de la délégation d’El Mnihla.

Ces perturbations seront également enregistrées dans les Immeubles Chrifia, Cité Tahrir, Ardh Saafi, Ardh Kilani , Ardh Achich, Sanhaji, Mnihla supérieure et Douar Hicher.

La SONEDE prévoit des travaux de raccordement au niveau de la conduite principale d’approvisionnement de la délégation d’El Mnihla, dans le cadre de la mise en exploitation du réservoir (5000 m3) installé dans la région d’El bassatine à El Mnihla.

Gnetnews