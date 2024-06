SONEDE et ANME s’unissent pour un avenir énergétique durable

Une convention de partenariat a été signée entre la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) et l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Énergie (ANME), lundi 10 juin 2024, au siège social de la SONEDE. La signature a été effectuée par Ahmed Soula, Président Directeur Général de la SONEDE, et Fethi Hanchi, Directeur Général de l’ANME, en présence de plusieurs cadres des deux institutions.

Cette convention vise à mettre en œuvre un plan d’action intégré à court et moyen terme pour améliorer l’efficacité énergétique et promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables dans les installations de la SONEDE. Elle prévoit également la coopération avec l’ANME pour sensibiliser et informer les abonnés de la SONEDE sur l’importance de la maîtrise de l’énergie, dans le cadre des mesures d’adaptation et d’atténuation des changements climatiques.

Le plan d’action repose sur dix mesures principales :

1. Création d’une équipe de maîtrise de l’énergie au sein de la SONEDE, conforme aux normes internationales ISO 50001, pour suivre la mise en œuvre des opérations de maîtrise de l’énergie et les indicateurs de consommation énergétique des différentes infrastructures et équipements, et prendre les mesures correctives nécessaires en temps opportun.

2. Élaboration et mise en œuvre d’un plan de formation et de renforcement des capacités pour les membres de l’équipe de maîtrise de l’énergie.

3. Élaboration et mise en œuvre d’un plan de formation pour les conducteurs sur la conduite économique.

4. Mise en place d’un système d’information pour la gestion de l’énergie des bâtiments et des équipements fixes et mobiles.

5. Réalisation d’audits énergétiques des différents bâtiments et équipements et élaboration d’un plan de rationalisation de la consommation énergétique.

6. Études de faisabilité technique et économique pour l’adoption de nouveaux équipements et technologies de climatisation.

7. Études techniques et démarches nécessaires pour permettre à la SONEDE de créer des centrales de production d’électricité à partir de l’énergie solaire pour couvrir une partie de ses besoins en énergie électrique.

8. Élaboration d’un plan spécifique à la SONEDE pour l’adoption de véhicules électriques dans sa flotte.

9. Mise en œuvre d’un programme pour instaurer un système de gestion de l’énergie conforme aux normes internationales ISO 50001 et obtenir la certification.

10. Mise en place d’un système dans les espaces publics de la SONEDE pour sensibiliser et informer ses abonnés sur la nécessité de maîtriser l’énergie.

Gnetnews