Sousse: Troisième nuit d’affrontements entre jeunes et policiers

Des heurts ont éclaté, ce vendredi soir, entre des jeunes et les forces de l’ordre à Sousse et ce pour le troisième jour consécutif. Ces événements ont eu lieu à la Cité L’Aouina et Sidi Abdelhamid. Tandis que d’autres affrontements sont survenus également à Kouchet Bilik et Souk Lahad.

Ils ont tenté d’incendier un poste de police et des pneus ont été brûlés bloquant plusieurs routes.

Afin de les disperser les forces sécuritaires ont été contraints de faire usage de bombes lacrymogène.

Après un retour au calme, le chef du district de la sûreté nationale de Sousse a déclaré à la chaîne Mosaïque FM que dix individus ont été interpellés.

