Soutien scolaire en ligne : la plateforme « Joussour » lance sa nouvelle saison 2026-2027

19-10-2026

C’est une bonne nouvelle pour de nombreuses familles en ce début d’année scolaire : la plateforme « Joussour » rouvre ses portes aujourd’hui, lundi 19 octobre 2026, pour une nouvelle saison. Le ministère de l’Éducation l’a annoncé dans un communiqué publié dimanche soir.

Un coup de pouce pour les élèves qui en ont le plus besoin

Pensée comme un véritable compagnon de route, la plateforme s’adresse aux élèves de sixième année du primaire, de neuvième année de l’enseignement de base, ainsi qu’aux candidats au baccalauréat, des étapes décisives où chaque révision compte. Ils y trouvent des séances de soutien, en direct ou enregistrées, ce qui leur permet d’apprendre à leur rythme et de revoir une leçon quand ils en ont besoin. Les cours sont assurés par des enseignants spécialisés, sous l’encadrement pédagogique d’inspecteurs.

L’objectif est simple : accompagner les élèves dans leurs révisions et les aider à consolider leurs acquis tout au long de l’année.

Le programme de la première semaine déjà disponible

Pour que chacun puisse s’organiser dès le départ, le ministère a publié le calendrier des séances de la première semaine, du 20 au 25 octobre, pour chaque niveau. Les cours sont diffusés sur la plateforme, accessible à l’adresse edusoutien.education.tn.

 

Fil d'actualités

Perspectives économiques 2027 : croissance, chômage, inflation, ce

19-10-2026

Crédits sur l’honneur : les banques répondent, voici pourquoi ce

19-10-2026

Une secousse de magnitude 2,9 ressentie à Jendouba

19-10-2026

Manifestations du 17 octobre en France : 2 397 interpellations et 99

19-10-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire e

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Lire aussi

Foot Tunisie Reportage – La canicule : Stades vides, aber
Économie Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le r
High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti

Fil d'actualités

Perspectives économiques 2027 : croissance, chômage, inflation, ce que prévoi

19-10-2026

Crédits sur l’honneur : les banques répondent, voici pourquoi certaines dema

19-10-2026

Une secousse de magnitude 2,9 ressentie à Jendouba

19-10-2026

Manifestations du 17 octobre en France : 2 397 interpellations et 997 policiers

19-10-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire et caisses as

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025