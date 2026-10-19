Soutien scolaire en ligne : la plateforme « Joussour » lance sa nouvelle saison 2026-2027

C’est une bonne nouvelle pour de nombreuses familles en ce début d’année scolaire : la plateforme « Joussour » rouvre ses portes aujourd’hui, lundi 19 octobre 2026, pour une nouvelle saison. Le ministère de l’Éducation l’a annoncé dans un communiqué publié dimanche soir.

Un coup de pouce pour les élèves qui en ont le plus besoin

Pensée comme un véritable compagnon de route, la plateforme s’adresse aux élèves de sixième année du primaire, de neuvième année de l’enseignement de base, ainsi qu’aux candidats au baccalauréat, des étapes décisives où chaque révision compte. Ils y trouvent des séances de soutien, en direct ou enregistrées, ce qui leur permet d’apprendre à leur rythme et de revoir une leçon quand ils en ont besoin. Les cours sont assurés par des enseignants spécialisés, sous l’encadrement pédagogique d’inspecteurs.

L’objectif est simple : accompagner les élèves dans leurs révisions et les aider à consolider leurs acquis tout au long de l’année.

Le programme de la première semaine déjà disponible

Pour que chacun puisse s’organiser dès le départ, le ministère a publié le calendrier des séances de la première semaine, du 20 au 25 octobre, pour chaque niveau. Les cours sont diffusés sur la plateforme, accessible à l’adresse edusoutien.education.tn.