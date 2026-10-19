Une secousse de magnitude 2,9 ressentie à Jendouba

Une secousse tellurique de magnitude 2,9 sur l’échelle de Richter a été enregistrée lundi 19 octobre 2026, à 00h45 (heure locale), à Balta Bou Aouane, dans le gouvernorat de Jendouba. L’information a été communiquée par l’Institut national de la météorologie (INM), dont les stations de surveillance sismique ont détecté le phénomène.

Un épicentre au sud-ouest de Balta Bou Aouane

Selon les premières analyses de l’institut, l’épicentre se situe à 36,65 degrés de latitude et 8,87 degrés de longitude, dans la zone sud-ouest de Balta Bou Aouane. Il s’agit d’une secousse de faible magnitude, mais l’INM précise qu’elle a bien été ressentie par la population locale.

Ce que l’on sait pour l’instant

Le communiqué de l’institut ne fait état, à ce stade, d’aucun dégât ni d’aucune victime. Les habitants sont invités à suivre les informations officielles de l’INM en cas de nouvelles précisions.