Ministère de l’intérieur : Saisie de 3000 tonnes de produits subventionnés en deux jours

Dans le cadre de la campagne anti-spéculation ordonnée par le président de la République Kais Saied, les unités sécuritaires et les équipes de contrôle économique ont saisi d’importantes quantités de produits subventionnés dissimulés par les spéculateurs.

Dans un communiqué publié par le ministère de l’intérieur ce samedi, le département a déclaré qu’au cours des journées des 10 et 11 mars 2022, un total de 3028.11 tonnes de denrées alimentaires diverses, ainsi que 17.683 litres d’huile végétale, 10.250 litres de lait, 826.788 œufs, 120.902 boîtes de conserves, 620,6 tonnes de céréales, légumineuses et matières fourragères, 371.707 bouteilles d’eau minérale, boissons gazeuses et jus, 10.050 litres d’essence et 32 ​.110 paquets de cigarettes ont été saisis par les autorités.

Rappelons que le président de la République, Kaïs Saïed, a réaffirmé il y a quelques jours, sa détermination à frapper fort sur les mains de spéculateurs, et à lutter contre ce fléau, qui attente à la subsistance du peuple.

Gnetnews