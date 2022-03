Tunisie : Saïed annonce une guerre sans merci contre les spéculateurs et appelle le parquet à agir

Le président de la république, Kaïs Saïed, a réaffirmé sa détermination à frapper fort sur les mains de spéculateurs, et à lutter contre ce fléau, qui attente à la subsistance du peuple.

Dans un discours la nuit d’hier, mardi, depuis le siège du ministère de l’Intérieur, le chef de l’Etat a évoqué la question de la spéculation : « je la veux une guerre sans merci, contre ces spéculateurs criminels, dans le cadre de la loi. », appelant les forces sécuritaires à redoubler d’efforts contre ce fléau.

Il a annoncé la mise en place d’un décret-loi inhérent aux circuits affamant le peuple, afin qu’ils deviennent des circuits de distribution. « Les pratiques spéculatives n’ont pas eu lieu en décembre 2010, et après le 14 janvier, la Tunisie vit une situation jamais connue, même dans les années 60, avec le peu de moyens de l’époque, nous n’avons pas vécu cela ».

Saïed a qualifié la « situation d’anormale, la spéculation de préméditée… »

« Nous allons contrer la spéculation, l’heure zéro a été fixée pour accomplir le devoir que requiert la responsabilité ».

Il a promis d’affronter « avec la force de la loi tous ces criminels et spéculateurs ».

« Celui qui spécule avec la subsistance du peuple ne tend pas uniquement à en abuser et à l’affamer, mais tend à attenter à la paix civile », a-t-il averti.

Le président de la république s’est voulu rassurant : « Les produits sont disponibles mais ils sont stockés », estimant que « ce phénomène est amplifié, le but est de semer la panique ».

Saïed a promis « de mener cette guerre contre ceux qui cherchent à affamer le peuple et à attenter à la société de l’intérieur ».

« Je rassure les Tunisiens, il y a un Etat, il y a des hommes et des femmes qui sont là pour assurer la sécurité, l’alimentation et réunir toutes les conditions à une vie décente, sous un Etat juste et équitable », a-t-il affirmé.

Kaïs Saïed a appelé « le parquet à agir rapidement, dans le cadre de la loi, contre les spéculateurs et contre celui qui cherche à semer le chaos du Nord au Sud et d’Est en Ouest, dans le pays ».

Le chef de l’Etat a déclaré en préambule qu’il était venu à 11 heures du soir au ministère de l’Intérieur pour envoyer un message rassurant, selon lequel « l’Etat est soudé ».

Gnetnews