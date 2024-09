Stabilisation du marché des viandes blanches et des œufs : Retour à la normale avec des prix réglementé

Le marché des viandes blanches et des œufs a retrouvé son équilibre, avec des prix conformes aux barèmes fixés par le ministère du Commerce et du Développement des Exportations, a affirmé Brahim Nefzaoui, président de la Chambre nationale des commerçants de la viande de volaille (CNCVV).

La crise d’approvisionnement a été résolue ces derniers jours grâce à la réouverture de trois abattoirs, permettant ainsi la mise sur le marché de près de 304 tonnes de viandes blanches. Actuellement, la production nationale s’élève à 3400 tonnes de poulet et 6500 tonnes de dinde. La consommation de viandes blanches en Tunisie a également augmenté, passant de 10 500 tonnes à 13 000 tonnes par mois.

Nefzaoui a exhorté les consommateurs à s’approvisionner exclusivement auprès des points de vente contrôlés, qui respectent les prix officiels, afin d’éviter les pratiques frauduleuses des commerces anarchiques.

En ce qui concerne les œufs, l’approvisionnement est suffisant avec 161 millions d’œufs disponibles sur le marché. Les prix varient entre 1,100 dinar pour quatre œufs et 1,360 dinar, selon la région. La consommation nationale d’œufs avoisine les 50 millions par mois, et connaît une hausse durant les périodes de forte demande.

Le responsable a également indiqué que la chambre, en coordination avec le Groupement interprofessionnel des produits avicoles et cunicoles (GIPAC) et le ministère du Commerce, travaille à constituer des stocks stratégiques pour les périodes de forte consommation, comme le mois de Ramadan.

Depuis le 9 août 2024, des prix réglementés pour certaines viandes de volaille ont été fixés. Le ministère du Commerce a, par ailleurs, rappelé aux distributeurs l’obligation d’afficher clairement les prix et de répondre à la demande sans pratiques illégales de restriction ou de conditionnement des ventes. Les commerçants doivent également signaler tout fournisseur refusant ou réduisant les commandes, et fournir des factures et documents prouvant la légalité des transactions liées à la distribution des produits avicoles.

