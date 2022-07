Stade Tunisien-Mahjoub : « Voici nos priorités pour la prochaine saison »

Mohammed Mahjoub est le nouveau président du Stade Tunisien. Le jeune dirigeant était le seul à avoir présenté sa candidature et a été élu au terme de l’Assemblée générale élective qui s’est déroulée vendredi soir. Mahjoub sera entouré par d’autres dirigeants. Il s’agit de Youssef Arfaoui, Faouzi Zehani, Ahmed Riza, Anis Ben Falleh, Mohammed Ali Blaiech, Anis Ben Boubakri et Wajdi Ben Sassi.

Mohamed Mahjoub a déclaré : « La responsabilité est très lourde. Le Stade Tunisien doit retrouver une certaine stabilité et pour cela, il faut beaucoup de travail et de moyens. Ce ne sera pas facile. Le premier objectif est de lever l’interdiction de recrutement. La saison prochaine, notre équipe sera difficile à jouer et nous promettons de tout donner au club ».

GnetNews