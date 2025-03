Stade Tunisien : Voici la composition du nouveau staff technique

Le Stade Tunisien a communiqué aujourd’hui la nouvelle composition de son staff technique pour la fin de la saison sportive 2024-2025 :

Premier Entraineur : Chokri Khatoui

Entraineurs Adjoints : Nizar Jelassi et Chedly Belhassan

Préparateur physique : Mohamed Tounsi et Aymen Hayouni

Entraineurs des gardiens : Adel Zouita et Aymen Ksiksi

Chokri Khatoui avait déjà entrainé le Stade Tunisien entre les mois de mars et juin 2019.