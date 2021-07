Tunisie : Othman Jarandi rassure la France, l’Allemagne et l’UE et évoque une « organisation provisoire des pouvoirs »

Sur instruction du président Kaïs Saïed, le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, a mené des entretiens téléphoniques avec le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, le Secrétaire d’Etat allemand aux Affaires étrangères, Miguel Berger, et le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell Fontelle.

Jarandi a informé ses interlocuteurs européens, des dernières évolutions de la situation en Tunisie, suite aux décisions présidentielles annoncées dimanche 25 juillet.

Il a affirmé que ces mesures fondées sur des dispositions constitutionnelles, s’inscrivaient dans le cadre de « la préservation de la stabilité en Tunisie, du bon déroulement des institutions de l’Etat, leur protection et pérennisation, suite aux défis sans précédent, imposés par l’actuelle situation politique, économique, sociale et sanitaire, lesquels menacent la paix civile et le processus démocratique dans son ensemble », rapporte ce mercredi 28 juillet un communiqué du département du Nord-Hilton.

Le chef de la diplomatie tunisienne a, par ailleurs, expliqué « la nature exceptionnelle de ces dispositions, qui visent l’organisation provisoire des pouvoirs, jusqu’à ce que disparaisse l’état de péril imminent dans le pays ». Il a dit « la détermination du chef de l’Etat à préserver les droits et libertés et à ne pas y toucher ».

Les responsables européens ont, pour leur part, affirmé leur soutien à la Tunisie dans son processus politique démocratique, de manière à garantir les acquis réalisés en matière d’instauration de l’Etat de droit, de démocratie et des droits de l’homme, selon la même source.

Le ministre a, par ailleurs, mené des entretiens avec ses homologues arabes, le haut commissaire aux droits de l’Homme de l’ONU, Michelle Bachelet, et des responsables des organisations régionales et internationales…où il les a rassurés sur la situation en Tunisie.

