Suspension de la priÃ¨re du vendredi et plusieurs autres mesures Ã  Kairouan pour maitriser le Covid-19

Suspension de la prière du vendredi et plusieurs autres mesures à Kairouan pour maitriser le Covid-19

Le gouverneur de Kairouan, Mohamed Bourguiba, a décidé la suspension de la prière du vendredi dans les délégations de Kairouan Nord et Sud pendant deux semaines, à compter de ce jeudi 08 octobre 2020.

A l’issue de la tenue de la Commission régionale de prévention des catastrophes et d’organisation des secours, le gouverneur a annoncé une série de dispositions à même de freiner la propagation de l’épidémie, comme la suspension des marchés hebdomadaires dans les deux délégations précitées pour une même durée, rapporte ce soir un communiqué paru sur la page officielle gouvernorat.

Il a été aussi décidé la fermeture des salles des fêtes, des bains maures, des salles des jeux, des centres de Kinésithérapie, ainsi que l’interdiction des tables et chaises dans les cafés, avec l’obligation d’utiliser les gobelets et les ustensiles à usage unique.

Les décisions dans ce gouvernorat du centre de la Tunisie, où 604 cas de contaminations confirmées et 12 décès sont recensés, portent également sur la fermeture du mausolée d’Abou Zamaa el-Balaoui, l’interdiction d’accéder aux administrations et entreprises publiques sans masque, et le retrait immédiat de la carte professionnelle des taxistes, louagistes, et des chauffeurs du transport rural enfreignant les règles sanitaires et de prévention.

Les équipes de contrôle seront renforcées pour veiller sur l’application des dispositions de prévention, et prendre des mesures fermes contre les contrevenants.

