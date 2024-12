Syrie : le G7 et la communautÃ© internationale face aux dÃ©fis de la transition post-Assad

Syrie : le G7 et la communauté internationale face aux défis de la transition post-Assad

Les dirigeants du G7 se réunissent ce vendredi 13 décembre en visioconférence pour examiner la situation en Syrie, marquée par un tournant historique avec la chute du régime de Bachar Al-Assad survenue cinq jours plus tôt. Jeudi, lors d’une réunion à Rome, les membres du G7 ont réaffirmé leur volonté de soutenir une transition politique vers un gouvernement « inclusif et non sectaire », garantissant les droits des femmes ainsi que ceux des minorités religieuses et ethniques.

Une crise humanitaire de grande ampleur

D’après les Nations unies, 1,1 million de personnes, principalement des femmes et des enfants, ont été déplacées depuis le lancement, le 27 novembre, de l’offensive des rebelles islamistes du HTC, ayant conduit à l’effondrement du régime Assad.

Le nouveau gouvernement syrien, par la voix de son porte-parole Obaida Arnaout, a annoncé son intention de bâtir « un État de droit ». Parmi les premières mesures envisagées figurent la suspension de la Constitution et du Parlement en vue d’une réforme constitutionnelle.

Mobilisation internationale et enjeux géopolitiques

En Jordanie, un sommet réunissant les ministres des affaires étrangères de plusieurs pays occidentaux, turcs et arabes est prévu ce samedi pour discuter de la crise syrienne. Antony Blinken, secrétaire d’État américain, en visite jeudi à Amman, a plaidé pour une transition « inclusive » et a insisté sur la protection des civils. Il s’est ensuite rendu à Ankara pour s’entretenir avec le président turc Recep Tayyip Erdogan.

La Russie, pour sa part, a engagé des discussions avec le comité politique du HTC. Mikhaïl Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, a souligné l’importance du maintien des bases russes en Syrie pour continuer à lutter contre le terrorisme.

Réactions de l’ONU et d’Israël

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a exprimé sa préoccupation face aux violations de la souveraineté syrienne, citant notamment les frappes israéliennes. Le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a réaffirmé son engagement à protéger Israël contre toute activité terroriste provenant de la Syrie et à soutenir les minorités.

Débat sur le retour des réfugiés

En Europe, le sort des réfugiés syriens suscite de vifs débats. Magnus Brunner, commissaire européen à l’immigration, a appelé à favoriser les retours volontaires dans le cadre d’une transition stabilisée. Cependant, pour l’Union européenne, les expulsions forcées restent impossibles dans le contexte actuel.

Alors que la Syrie entame une transition incertaine après plus de cinquante ans de domination du clan Assad, les enjeux humanitaires, politiques et géostratégiques demeurent au cœur des préoccupations internationales.

