Tahya Tounes: Selim Azzabi quitte ses fonctions de secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du parti

Tahya Tounes: Selim Azzabi quitte ses fonctions de secrétaire général du parti

Selim Azzabi démissionne de son poste de Secrétaire général du parti Tahya Tounes. Cette annonce a été faite par Yousef Chahed dans un communiqué rendu public ce lundi 14 décembre.

Il est y indiqué que Azzabi aurai de nouveaux engagement professionnel qui ne lui permettent plus d’être à la tête de son parti.

On lit dans le même communiqué, qu’il ne s’éloignerai pas pour autant de la vie politique et qu’il continuera à soutenir le mouvement et à défendre ses valeurs.

De son côté Youssef Chahed a profité de l’occasion pour adresser ses « sincères remerciement au frère Selim Azzabi pour tous les efforts réalisés depuis la fondation de Tahya Tounes ».

