Tarak Bouchamaoui : « Fan de l’Espérance, défenseur des droits de tous les clubs »

Invité sur les ondes de MFM, le candidat à la présidence de la Confédération africaine de football, Tarak Bouchamaoui a parlé de ses ambitions futures et il a tenu à préciser : « Je suis supporter de l’Espérance de Tunis et fan du FC Barcelone, mais, devant les instances internationales, mon travail sera de défendre les intérêts de tous les clubs tunisiens ».

Bouchamaoui a par la suite parlé du dépôt de sa candidature à la FTF : « J’attends encore la réponse. J’ai été reçu par le ministre de la Jeunesse et des Sports et il est persuadé que la Tunisie a beaucoup à gagner en cas de forte présence à la CAF. Les enjeus sportifs et économiques sont énormes. Je suis déjà soutenu par plusieurs associations. J’ai toujours été un homme de valeurs et j’ai eu plusieurs incidents avec Issa Hayatou. Mon objectif ? Une bien meilleure organisation et une amélioration considérable de l’image du football en Afrique ».

GnetNews