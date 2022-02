Tarak Dhiab : « Un nul satisfaisant pour l’EST »

L’ancien international tunisien, Tarak Dhiab, a estimé, dans une déclaration accordée à Bein Sports, que le nul décroché par l’Espérance Sportive de Tunis sur la pelouse du CR Belouizdad est satisfaisant : « C’est un nul très important pour l’EST car elle n’est pas encore prête. Les « Sang et Or » ont tenu le coup face à un adversaire plus frais. El Houni n’était pas en forme tout comme Eduwo. Le Nigérian n’a pas donné la profondeur nécessaire à ses coéquipiers et en décrochant, il a privé son équipe d’un joueur devant les buts. En seconde période, le rendement défensif s’est amélioré. Machmoum et Amamou ont mieux joué et Chaâlali s’est réveillé. Bravo à Jaidi pour le travail effectué car ce n’était pas facile de décrocher le nul face à un adversaire plus compétitif ».