Tarek Dhiab : « L’Espérance ST était hors du coup »

L’ancien international, Tarek Dhiab, a déclaré, au micro de Bein Sports, que l’Espérance Sportive de Tunis était hors sujet, samedi, face au CR Belouizdad : « Les Algériens méritent largement leur victoire. Ils étaient meilleurs tout au long de la rencontre surtout sur le plan physique. Aucun joueur de l’EST n’était en forme et l’équipe n’était visiblement pas prête. La défaite aurait même été plus lourde. Chetti est responsable sur le premier but et Abdul Bassit a raté une grosse occasion d’égaliser. Il est clair que ce joueur est très limité techniquement. Benguit, Badri et El Houni perdaient la balle trop vite et Ben Romdhane était l’unique espérantiste à tenir tête à l’adversaire. Le grand joueur trouve toujours la solution quand il est sous pression. Le match retour s’annonce difficile mais il est possible que le représentant tunisien renverse la vapeur ».

GnetNews