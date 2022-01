Tarek Dhiab : « On a offert une mi-temps à l’adversaire »

Le consultant de beIN Sports a affirmé que l’équipe de Tunisie n’a pas démérité et que le Covid a finalement eu raison de l’effectif. Tarek Dhiab a déclaré : « Il y avait des flottements inhabituels en défense et au milieu de terrain. Une défaite qui doit être rapidement archivée pour penser à la qualification à la prochaine Coupe du monde. Ce soir, on a affronté une très forte équipe sur tous les plans. Kebaïer ? On a raté la première période, mais à la reprise, ses changements étaient justes. Cela fait partie du football. Il faut l’accepter et passer outre ».

