Téléphonie: Report de la mise en service du système « Sajalni »

Attendue pour le 1er janvier 2021, la mise en service de l’application mobile « Sajalni » a finalement été reportée.

Mohamed Fadhel Kraiem, ministre des des Technologies de la communication et Mohamed Bousaid, ministre du Commerce, ont présidé une réunion à ce sujet, en présence de représentants du ministère des Finances et de la Douane tunisienne. Ils ont discuté des moyens qui devront être mobilisés afin d’accélérer l’exploitation de cette application.

« Sajalni », a pour objectif d’éradiquer la vente des téléphones mobile et des tablettes provenant de la contrebande et des marchés parallèles et ce le temps de mieux organiser le secteur de la téléphonie mobile en Tunisie.

Grâce à une base de données centrale pour l’enregistrement des identifiants uniques des téléphones mobiles et des tablettes, « Sajalni » permettra de limiter l’utilisation des téléphones non conformes et à drainer des recettes fiscales supplémentaires.

Il faut savoir que 60% des téléphones mobiles utilisant les réseaux des trois opérateurs présents en Tunisie, proviennent de la contrebande et des marchés parallèles.